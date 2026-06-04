El emotivo mensaje de Raúl a Valdano, su "papá futbolístico": "Fuiste valiente al apostar por mí y no te pude fallar, te quiero"

Raúl González Blanco, exdelantero del Real Madrid, sorprende a Valdano con un mensaje en el que recuerda su debut en el primer equipo, refiriéndose al argentino como su "papa futbolístico". "Fue un talento superior que se descubrió solo", reconoce Valdano.

Jorge Valdano habla sobre cómo fue el sentar a "amigos suyos" en el banquillo. "Fue una mala idea, de todas las que tuve en mi vida, la peor. Tomar la dirección técnica del Real Madrid para despedir a la 'Quinta del Buitre'. Una generación a la que yo me encontré cuando llegue como jugador", recuerda en La Noche de Aimar.

Un 29 de octubre de 1994, Raúl González Blanco debutó oficialmente con el primer equipo del Real Madrid bajo sus órdenes. Un momento que ha vuelto a recordar Valdano tras escuchar el emotivo mensaje que le ha enviado el exdelantero blanco en La Noche de Aimar.

"Hola, papa futbolístico. Me siento muy afortunado de que la vida cruzara nuestros caminos y, más aun, porque sigamos manteniendo una relación tan bonita. Fuiste valiente al apostar por mi y no te pude fallar. Un 29 de octubre de 1994 empezó una historia única que para nosotros será siempre eterna, te quiero Jorge", le envía Raúl a través de un audio.

"Fue un talento superior que se descubrió solo, si hubiera estado otro entrenador también lo hubiera descubierto, porque marcaba mucha diferencia. En el fútbol, los muy buenos y malos los descubre cualquiera. Seguimos manteniendo una relación estrecha, nos vemos casi todas las semanas, comemos, debatimos...", desvela Valdano a Aimar Bretos, remarcando un detalle que le marcó: "Su primer hijo se llama Jorge, no se puede devolver más y mejor",se emociona.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.