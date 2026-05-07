Emilio Aragón emociona a Belén Rueda con sus bonitas palabras: "Eres de las personas que hacen mejor la vida"

Emilio Aragón sorprende a Belén Rueda con este emotivo mensaje a "una compañera excepcional y una amiga de las que una guarda con celo": "A tu talento, que es enorme, solo lo supera tu manera de cuidar a las personas".

"¿Se puede tener amigos de verdad en una profesión en la que todo está atravesado por el ego?", pregunta Aimar Bretos a Belén Rueda en el plató de La Noche de Aimar, donde la actriz le responde: "Vale y yo ahora te pregunto, ¿qué profesión no está atravesada por el ego?". "Se me ocurren muchas que no están tanto", explica el presentador. Por su parte, Belén Rueda destaca que en cada proyecto que ha hecho le "ha quedado mucha gente conocida" y también gente con la que tiene una relación más estrecha aunque no se vea todos los días.

"Me gustaría que escucharas algo conmigo, creo que le vas a reconocer", pide Aimar Bretos a la actriz, que es sorprendida por un mensaje de Emilio Aragón. "Cuando echo la vista atrás todos los recuerdos que me vienen son bonitos", asegura Aragón, que recuerda desde momentos de trabajo y rodaje hasta momentos más en familia y con amigos, todos ellos, "siempre con alegría, buen humor e ilusión". "Si algo he aprendido a tu lado es que tu talento, que es enorme, solo lo supera tu manera de cuidar a las personas que tienes cerca", asegura Emilio Aragón a Belén Rueda, de la que dice que es "de las personas que hace mejor el oficio y mejor la vida, una compañera excepcional y una amiga de las que una guarda con celo".

"Gracias por tantos años, tanto trabajo compartido y, sobre todo, por seguir estando", destaca el actor a una emocionada Belén Rueda, que confiesa que Emilio Aragón "ha significado mucho" en su vida. "Yo tengo un recorrido muy atípico", recuerda la actriz, que destaca que antes de llegar a Madrid no pensaba que ser actriz fuera lo suyo porque no tenía contactos. Sin embargo, Belén Rueda recuerda cómo su primer trabajo fue trabajar con él: "Emilio rompió moldes, fue un adelantado a lo que serían los programas de entretenimiento en el que se mezclaban muchas artes".

"Luego la vida te lleva a un lado y a otro, pero en el momento en el que trabajamos muy mano a mano ocurrió lo de María, mi hija", recuerda Belén Rueda sobre la muerte de su hija siendo un bebé. La actriz destaca que "todo el grupo de amigos dijo" que se dedicara "a ella": "María mi hija falleció, y estábamos millones de horas en el hospital". Incluso, la actriz cuenta cómo de las charlas de otros padres en los pasillos nació la Fundación 'Menudos corazones'. "Entonces, en ese momento dado tienes buenos amigos que te dicen, 'olvídate, dedícate a eso', y eso es tan bestia...", recuerda la conocida actriz.

Puedes escuchar las bonitas palabras de Emilio Aragón sobre Belén Rueda y la reacción de la actriz en el vídeo principal de esta noticia.

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