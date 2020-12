Si algo comparten Jordi Évole e Ibai es que no hay personaje que se les resista a una entrevista. El 'streamer' ha hablado con Marc Gasol, Pedro Sánchez le ha agradecido sus directos y ha jugado en repetidas ocasiones con Neymar, Agüero o Courtois, mientras que Évole ha hablado con el papa Francisco, Mújica y, ahora, con Leo Messi.

Ambos han compartido un rato en Twitch antes de la entrevista que se verá en laSexta este domingo a partir de las 21:25 horas, con Évole desvelando detalles de esta entrevista y contando cómo se fraguó.

"El primer contacto es el 15 de marzo, llevábamos dos días de estado de alarma. Me hacía mucha ilusión hablar con él desde casa. Me dijo que no era nadie para hablar de la pandemia pero que tenía ganas de darme la entrevista. Dijo: 'Vamos a hacerla, pero ahora no'", asegura el periodista a Ibai.

Évole bromea con que ha conseguido entrevistar "al papa -Francisco- y a dios -Messi-". "Si quieres te presento al papa", le dice al 'streamer'. El contacto con el jefe de comunicación de Messi para cerrar la entrevista ocurrió un día antes del famoso burofax del argentino al Barcelona.

"No me enteré de nada. Iba con un compañero y me dijo: 'Oye, ¿has visto todo normal?'. Se quedó más con la copla que yo de que había pasado algo", comenta. El periodista asegura que sí que hay un mensaje, "una cosa concreta" que Messi "quería decir" en la entrevista y que se desvelará este domingo.

Además, "Messi despeja la incógnita de dónde quiere acabar su carrera". También hablan del famoso no-saludo de Ibai a Messi, llevando a una confesión que "sienta mal" a Évole: ese clip no se verá en antena.

Puedes ver el 'streaming' de Ibai charlando con Jordi Évole en Twitch pinchando en este enlace.