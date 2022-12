Los autores de los tartazos a Yolanda Barcina se enfrentan a entre 5 y 9 años de prisión a petición de la fiscalía y la acusación. Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, asegura que la pena que pide la fiscalía está en función de lo que marca el ordenamiento jurídico.

"Quiero pedir Justicia ante un hecho que realmente tuvo lugar. Yo sufrí una agresión, a mí me hicieron daño con esos tres tartazos y terminé desorientada", ha explicado Yolanda Barcina en 'Más Vale Tarde'. La presidenta de Navarra insiste en que esa agresión iba dirigida a todos los navarros.

Yolanda Barcina no entiende que un político tenga que sufrir estas agresiones. "Cuando me agredieron me di cuenta de lo fácil que es hacer daño a un representante político. Pasé miedo, no sabía que más me podían hacer tras los tartazos".