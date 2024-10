Verónica Puerta, vecina de Alfafar, en Valencia, explica en Más Vale Tarde cómo ha vivido estas últimas agónicas horas en las que su pueblo ha sido devastado por la DANA.

En el vídeo sobre estas líneas, Verónica cuenta que desde ayer a las siete de la tarde no sabía nada de su madre y su abuela, que minutos antes de que llegara el agua consiguieron subir al piso de un vecino en un nivel superior. Hasta hace unas pocas horas, señala que no ha podido volver a contactar con ellas.

Verónica comenta que, aunque se encuentran bien, están en una zona donde "en todos los edificios no hay agua, no hay luz, no hay conexión a los móviles". Por ello, reclama que "se abra una vía", pues en el barrio, donde viven muchas personas de avanzada edad, "necesitan medicamentos, agua y en el mismo edificio hay una persona enferma con oxígeno".

En lo poco que ha podido hablar con ellas ante la mala comunicación, apunta que le han comentado que "han visto cuerpos tapados delante de la ventana de su casa". En el caso de los daños sufridos, indica que tanto la casa de su abuela, como la de su primo se han perdido.

De hecho, sobre este último asegura que "le dio el tiempo justo a coger a la niña y subir a casa del vecino". "Se ha perdido todo, dicen que es como una película de terror", comenta.