La llegada del verano ha traído consigo las olas de calor que tanto afectan a las personas por el día, pero sobre todo por la noche, impidiendo que descansemos con propiedad. Para tratar de mejorar esta situación tenemos diferentes alternativas y en Más Vale Tarde, el periodista de Colpisa, José María Camarero, y la geógrafa y responsable del departamento de meteorología de la Sexta, Joana Ivars, han analizado cuáles son las más económicas.

La primer opción que ha analizado Camarero ha sido el aire acondicionado. "Es lo que más refresca no lo podemos negar", ha comentado. Aunque también es cierto que es el remedio que más consume, aproximadamente, tener el aire acondicionado durante ocho horas puede costar dos euros la noche, que al mes se convierte en 60 euros. Pero como ha recordado el periodista: "La factura de luz de un hogar está en los 50-60 € al mes, usar el aire duplicaría el coste de la factura".

Oportunidad que ha aprovechado Joana Ivars para añadir: "Esto puede ser pobreza climática, porque tú puedes tener un aire acondicionado pero si luego no puedes pagar el frío que te proporciona, porque no tienes dinero para pagarlo con el bolsillo al final es pobreza energética y climática o la gente que no puede tenerlo directamente".

Asimismo, Camarero ha querido recordar la existencia del bono social ya que "hay miles de hogares que no lo tienen porque no saben que lo pueden tener", por tanto Camarero recomienda "si lo podemos solicitar, hagámoslo, porque sobre todo las familias vulnerables, que viven en lugares donde hace mucho calor o mucho frío lo pueden tener".

La segunda opción que ha analizado Camarero ha sido el ventilador de pie portátil, aunque como ha apuntado: "Da para lo que da, mueve el aire que hay en la habitación, pero si el aire que hay es caliente, no es la mejor opción". Aunque sí que es una opción económica, ya que las ocho horas de la noche pueden costar 0,05 euros al día, que ascendería a 1,5 euros al mes.

Por último, el ventilador de techo ha sido la opción más aclamado tanto por el periodista como por la meteoróloga. "Una de las mejores opciones que hay", ha señalado el periodista. Quien, además, ha destacado los avances tecnológicos de esta opción "hay muchos que tienen la opción de frío, que mueven las aspas al revés, para que te refresque más la habitación , da una sensación de confortabilidad y sobre todo es lo que más luz ahorra". Ya que la noche puede costar unos 0,02 euros la noche, lo que supone 0,60 euros al mes.

Antes de terminar su intervención, el colaborador ha aconsejado que, en caso de que la opción elegida sea el aire acondicionado, "siempre es mejor dejarlo encendido, a una temperatura que sea moderada, estable, como 25-26ºC. Y si tiene el modo ECO, activarlo siempre porque ahorrarán bastante luz".