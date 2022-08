Ante la previsión de la AIReF de una posible contracción del 0,2% en el último trimestre, Ignacio Conde-Ruiz responde en Más Vale Tarde a la gran pregunta que sobrevuela la economía española: ¿vamos camino de una recesión? El catedrático en Economía apunta que, ante "algunos indicadores", esta agencia "puede estar viendo un poco luces de recesión" pero ve "difícil" llegar a tasas de crecimiento negativas.

"Todo va a depender de ese escenario apocalíptico que no sabemos hasta dónde va a llegar", apunta no obstante el experto, que cree que, "salvo que se tenga que parar la industria alemana y una serie de condicionantes", "sí que es posible que crezcamos menos de lo que se esperaba, pero no hasta el punto de decrecer". Puedes escuchar toda su argumentación en el vídeo.