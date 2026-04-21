La valiente reacción de una pastelera de Alicante que defiende sus fartóns y dinero de un atracador

Este martes, en Más Vale Tarde, hemos conocido a una pastelera muy valiente, aunque también un poco inconsciente. "Nunca hagan esto, porque al final, por defender un poco de dinero, puede salir usted lesionado", ha pedido Bea de Vicente.

En el programa Más Vale Tarde, se presentó el caso de Micaela, una valiente pastelera de Villajoyosa, Alicante, que se enfrentó a un ladrón armado con tijeras. El incidente ocurrió cuando el hombre, encapuchado, aprovechó un descuido de Micaela para intentar robar la caja registradora. A pesar de la amenaza, Micaela reaccionó rápidamente, golpeando al ladrón y obligándolo a huir sin el botín. Beatriz de Vicente, en MVT, advirtió sobre el peligro de tales acciones, destacando que, aunque esta vez no resultó herida, podría haber sido muy grave. El ladrón sigue sin ser detenido, y el dueño de la tienda aconsejó a Micaela no repetir su valiente pero arriesgada acción.

Este martes, en Más Vale Tarde, hemos conocido a una pastelera muy valiente, aunque también un poco inconsciente. Y es que, esta mujer, Micaela, no ha dudado en enfrentarse cuerpo a cuerpo con un ladrón. Ha ocurrido en Villajoyosa, en Alicante.

Todo empieza cuando a la pastelería entra un individuo armado con unas tijeras y con intenciones de llevarse el contenido de la caja. Según se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el ladrón intenta huir de la repostera, pero esta repostera se pone "brava" y acaba defendiéndose activamente.

Sobre las 20:00 horas de la tarde del domingo, el encapuchado aprovecha que la dependienta está mirando el teléfono móvil para meter la mano dentro del mostrador. Acto seguido, se guarda algo y se ve que lleva algo punzante. Con ello, amenaza a la mujer, que se echa hacia atrás intentando alejarse del atracador. De hecho, consigue acorralarla en la esquina. Pero cuando cree que Micaela ya no se va a mover, el ladrón va hacia la caja registradora e intenta abrirla. Es entonces cuando la pastelera le golpea la espalda en varias ocasiones. El encapuchado responde cogiendo unas tijeras, pero ella no deja de gritar.

Al final, el ladrón sale corriendo del establecimiento y ella, detrás. No ha conseguido el botín por la defensa de la repostera, pero en MVT Beatriz de Vicente ha recordado que "nunca se debe hacer esto". Es muy peligroso, aunque, en esta ocasión, haya salido bien. "Nunca. Porque al final, por defender un poco de dinero, puede salir usted lesionada", ha pedido.

"Se le podría haber arruinado la vida". El hombre todavía no ha sido detenido, pero se ha puesto la denuncia precisamente en la mañana de este martes. En MVT, han hablado con el dueño de la tienda, que por cierto, le ha dicho a Micaela "que no vuelva a hacer nada semejante". "Se nota que no es un ladrón profesional. Es un improvisado. Sospechamos que es de la zona", ha explicado el dueño.

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