Un rayo se ha 'colado' en pleno directo de Más Vale Tarde. Iñaki López y Cristina Pardo han entrevistado a Joaquín Araújo, experto en cambio climático y divulgador ambiental, en plena tormenta en Extremadura y, al principio de la conexión un enorme trueno acompañado de un rayo ha sorprendido a los presentadores.

"¡Madre mía, vaya trueno!", ha espetado Cristina Pardo, mientras Iñaki López apuntaba que "ha parecido un efecto sonoro". "Esto sí es un directo y no me ha caído el rayo encima porque no ha habido ni un segundo de diferencia entre la iluminación y el trueno", ha destacado el experto. Puedes ver la reacción de Cristina Pardo e Iñaki López en el vídeo principal de esta noticia.