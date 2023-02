Carlos de la Parra ha presentado cinco denuncias a sus vecinos tras afirmar que manipulan algunos de los dispositivos electrónicos de su casa desde julio de 2022.

El hombre, residente en el madrileño barrio de Carabanchel, afirma que su vecino le manda textos amenazantes e incluso le ciberacosa: manipula su asistente, enciende y apaga sus electrodomésticos y suplanta su identidad en redes como Wallapop. Incluso ha hecho llegar a laSexta un vídeo en el que los plomos se encienden y se apagan.

Sin embargo, Francisco Canals, experto en electricidad, ha confirmado a laSexta que los aparatos electrónicos no domotizados no pueden ser manipulados a distancia por un humano: "Si no tienen un sistema WiFi, es muy difícil, solo si hay un mando a distancia por radiofrecuencia...".

Aun así, Carlos de la Parra ha defendido que su denuncia es completamente verídica: "Se mete en nuestro móviles, en nuestro Whatsapp y manda amenazas desde nuestro teléfono. Entiendo que es algo inverosímil que algo que no está domotizado pueda funcionar como tal, pero es algo que nos pasa a diario. Lo que más nos hacen es tirar el diferencial de la luz", ha indicado el vecino.

De hecho, afirma que su hijo está en tratamiento psicológico: "Vivimos en una tortura diaria". Así, ha indicado que ha interpuesto cinco denuncias a su vecino, pero las dos primeras se las han archivado.