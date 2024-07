José Luis Torá ha explicado en Más Vale Tarde cómo consiguió contactar con el profesor que quiere "curar la homosexualidad". "Es muy complicado localizarles, porque se mueven solo por el boca a boca, pero María consiguió contactar con la matriz, tras lo que me presenté y dije que tenía un problema, que era que me costaba aceptar mi homosexualidad", ha relatado, a lo que ha añadido que le dijo que tenía "una pareja heterosexual", pero que no se encontraba "cómodo con ella y necesitaba encontrar una respuesta de por qué" se sentía atraído por otro hombre,

En ese momento, el docente le respondió que lo que le ocurría era que tenía "un problema de masculinidad". "Me dijo que no estaba arraigada en mí mismo por carencias en la infancia. Todo el mundo cae en lo mismo. Dicen que tienes problemas en tu infancia y que, por eso, esa desviación. Él dice que, con sus lecturas, va a conseguir construirme de nuevo la masculinidad", ha recordado Torá.