Las versiones encontradas entre lo que vivieron los pasajeros en el tren de Bejís que pasó frente a las llamas del incendio y la oficial ofrecida por Renfe continúan despertando dudas. En Más Vale Tarde, hemos hablado con Ángel Sanchiz, pasajero del tren que detalla cómo fue el comportamiento de la maquinista y la "histeria abrumadora" que se vivió en los vagones.

Tal fue la situación de nervios que el hombre, junto a otros pasajeros, pidió que no se rompiesen las ventanas, algo que finalmente acabó sucediendo. Según lo vivido por Sanchiz, avala la versión de la maquinista, a la que no vio ni alentar a los pasajeros a que abandonasen el tren ni abrir las puertas.

"En uno de los vídeos, la última a la que se ve es a la maquinista. Decía que no accionasen el freno o las palancas de emergencia, no sé lo que decía", recuerda el hombre, que no llegó a ver ninguna puerta de acceso al tren abierta.

"No escuché nunca a nadie decir 'os vais a quemar'", insiste. El grupo de pasajeros en el que se encontrba salió por la puerta del departamento de la maquinista. "Todos los que estábamos allí empezamos a salir, es lo único que puedo decir", zanja, reconociendo que las lesiones superficiales que sufre evolucionan favorablemente.