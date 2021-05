Los OVNIS, al descubierto. El Pentágono está desclasificando imágenes de su propiedad en la que aparecen objetos voladores no identificados. El organismo estadounidense cuenta con un departamento especial, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés), que ha ido recopilando grabaciones en la que se han registrado estos casos. Se prevé que la entrega de estos archivos al Congreso de EEUU se dé en junio de este año, lo que ha generado ciertas expectativas.

Expectativas por saber qué son exactamente esos objetos, aunque parece difícil acercarse a esta respuesta. Ya lo dijo el propio expresidente Barack Obama recientemente: "Lo que es cierto, y aquí estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, sus trayectorias... no tienen un patrón fácilmente explicable".

En Más Vale Tarde hemos querido conocer de cerca algunos de esos archivos que ha desclasificado el Pentágono, repasando imágenes que son, cuanto menos, sorprendentes. No sólo para quienes ven las imágenes; también, para quienes consiguen incluso captarlas. Y es que a lo largo de la historia se han dado muchos avistamientos. Pero una gran cantidad de ellos se han descartado al descubrirse que eran montajes o ilusiones opticas.

Uno de los más famosos en este sentido es el caso Roswell, en Nuevo México. Tuvo lugar en 1947, y los titulares de la época ya decían que el propio Ejército de EEUU habían capturado un platillo volante y que se habían 'filtrado' supuestas imágenes de extraterrestres. A día de hoy, hay que decir que Roswell sigue viviendo un tanto de esta historia, aunque lo cierto es que las pruebas se desestimaron y achacaron este fenómeno a un globo del proyecto Mogul.

Otro ejemplo muy conocido es el de las luces de Phoenix. Aquí se registró un avistamiento de numerosas 'luces' sobrevolando en cadena el cielo de Arizona y de Nevada. Este fenómeno se atribuyó al lanzamiento de unas bengalas militares. En cualquier caso, hay que recordar que el acrónimo OVNI no implica directamente que se trate de una cuestión relacionada con el espacio exterior y los extraterrestres.