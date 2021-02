En la recta final de la campaña electoral en Cataluña, una falsa PCR que asegura que Illa ha dado positivo en COVID está circulando por las redes. En la imagen aparece un documento manipulado con fecha del 6 de febrero en el que salen los datos del exministro de Sanidad y más información tachada.

El propio hospital ha desmentido la autenticidad de la imagen. El grupo Quirón Salud ha negado que el documento sea suyo y ha explicado que el documento no lo han emitido ellos. También ha asegurado que hay algunos detalles que lo delatan como el nombre del laboratorio o el logotipo.

El experto en ciberseguridad Javier Sanz ha explicado en Más Vale Tarde cómo es el proceso de de manipulación del documento. "Es relativamente sencillo, han conseguido un documento que puede ser de cualquier paciente, lo escanean y con una herramienta de edición de imágenes lo modifican".

En directo, Sanz ha contado que la manipulación se puede hacer online y que en cuestión de minutos se obtiene la falsificación y se puede difundir a través de las redes.

Además, este experto en ciberseguridad ha apuntado que, a la hora de investigar este tipo de casos, "las redes sociales nunca van a colaborar".

El PSC ha denunciado la difusión ante el Ministerio Fiscal y el propio Pedro Sánchez ha insistido en que no vale todo: "Este todos contra Illa se convierte en contra Illa vale todo y no vale todo en política, como en la vida. La calumnia, la ignominia, no vale".