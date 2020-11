Es bien sabido por todos que en Black Friday se lanzan muchas ofertas que acaban por no ser reales. No es la primera vez que empresas y marcas suben el precio de sus productos un poco antes para luego colocarles la etiqueta de 'oferta' con el mismo precio. Por ello, en Más Vale Tarde damos consejos necesarios para evitar estafas y sustos comprando.

Entre ellos, que ya existe una APP con la que se puede comprobar y verificar el precio de un producto determinado. Por ejemplo, si queremos comprar un colchón, basta con copiar el link de la página que ofrece el producto y lo pegamos en el verificador de precios. Si le damos a 'buscar', podemos comprobar el histórico de precios que se mantiene hasta el 'Black Friday', que baja.

Hemos hecho la prueba con otros productos, como un ordenador portátil. Seguimos el mismo procedimiento que con el colchón, y podemos comprobar que no solo no es más barato, sino que ha aumentado su precio. En concreto, 200 euros más caro que hace tan solo dos días. Ello demuestra que no es un chollo. Pero no es la única recomendación. Puedes ver más en el vídeo.