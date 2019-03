Los tipos de negacionistas del cambio climático: escépticos, incrédulos de las causas e incrédulos de las consecuencias

RECHAZAN LA IDEA DE LOS GRAVES EFECTOS DEL CALENTAMIENTO EN EL PLANETA

Los negacionistas del cambio climático se agrupan en tres categorías. Los que creen que el comportamiento del clima no se puede conocer; los que creen en el problema, pero no por la mano del ser humano; y los que creen que las consecuencias del cambio climático no implican, necesariamente el fin del mundo.