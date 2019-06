El 'juego del gallina' consiste en que uno se mantenga en una posición intransigente, inamovible, que defiende su beneficio y que la otra persona que juega se asuste porque la consecuencia de no hacerlo nos lleva a una catástrofe.

José María Rivero utiliza unos coches de juguete para explicar cómo los políticos españoles están inmersos en dicho juego, emulando la mítica escena del 'juego del gallina la película 'Rebelde sin causa'.

Hay dos tipos de tácticas: "Una es la de decir 'yo no voy a parar, si no paras tú, vamos a la catástrofe'", que en este caso son las elecciones. Es lo que está haciendo el PSOE, "o se frena Podemos, o en teoría vamos a la catástrofe".

"Otra postura es la de bloqueo de volante, 'frena porque yo no puedo". Esta sería la postura de Unidas Podemos, que dice que tiene una representación parlamentaria y que lo justo sería estar en el Gobierno. Además, que juntos no suman, por lo cual, "Pablo Iglesias no puede comprometerse con Pedro Sánchez", indica el periodista.

Por su parte, Ciudadanos también tiene 'bloqueado el volante': "Desde que dijo 'yo con los sanchistas no pacto", señala Rivero.

También el Partido Popular tiene su papel en este juego: "El PP cree que no hay precipicio, puede pensar que la repetición de elecciones es un puente que le lleva a un mejor destino", explica Rivero.