Lío político por las nuevas medidas que ha implantado el Ministerio de Sanidad frente al coronavirus, a las que se oponen varias regiones. La periodista Sara Ramos repasa en Más Vale Tarde lo que se puede hacer y lo que no en cada comunidad autónoma con las nuevas normas, según su nivel de incidencia en estos momentos.

CCAA en riesgo alto

En estos momentos, tres autonomías tienen que aplicar las restricciones más duras por estar en un umbral de riesgo alto por coronavirus. Son Euskadi, La Rioja y la Comunidad de Madrid.

En ellas, no podrá reabrir el ocio nocturno y, aunque la hostelería estará abierta, tiene que cerrar a las 01:00 horas. Aunque ese horario es común a todo el país, en estas tres comunidades no se podrán abrir los interiores de los locales y en exteriores no podrá haber más de seis personas por mesa. Además, no podrán celebrarse eventos multitudinarios.

CCAA en riesgo medio

La mayor parte de las comunidades están en el nivel de riesgo medio: Cantabria, Castilla y León, Navarra, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Ceuta y Melilla.

En estos territorios sí puede reabrir el ocio nocturno, hasta las 02:00 horas, si bien con restricciones. La hostelería puede abrir hasta la 01:00, pero con un límite de seis personas por mesa, tanto dentro como en el exterior de los locales. Además, en estas autonomías pueden celebrarse eventos con hasta 2.500 personas.

CCAA en riesgo bajo

En riesgo bajo hay siete comunidades: Canarias, Baleares, Galicia, Asturias, Murcia, Extremadura y la Comunitat Valenciana.

En ellas, el ocio nocturno puede abrir hasta las 03:00 de la madrugada, con restricciones de aforo. La hostelería puede abrir hasta la 01:00 con seis personas por mesa en el interior y hasta 10 en el exterior. Asimismo, pueden celebrarse eventos de hasta 5.000 personas. Eso sí, con distancia de seguridad, aforo limitado, etc.