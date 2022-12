No están en carnavales ni tampoco vienen de Escocia. Son los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, y llevan estas faldas para protestar contra la normativa del Ayuntamiento. Ésta regula que todos los taxistas lleven uniforme con pantalón o falda. Eso sí, su protesta, según explican, es totalmente legal.

La medida, según ellos, es "dictatorial" y "no democrática". "La postura del Ayuntamiento que ha tenido en el reglamento ha sido tan dictatorial que no se cuenta con el autónomo para absolutamente nada", declara uno de los protestantes.

Con esta iniciativa, animan a todos sus compañeros a denunciar la situación. "Animamos a los compañeros a utilizar los lunes y los miércoles la falda". La normativa entró en vigor el pasado 1 de septiembre. El objetivo del Ayuntamiento es que los conductores de taxi vayan bien vestidos.

Por ello, utilizan una falda para protestar, cosa que también resulta cómoda para algunos. "Me he puesto falda, y punto. Lo agradezco porque voy a trabajar este verano muy fresquito", señala otro de los conductores.

Pero él no es único que está feliz con la falda. La ciudad apoya la iniciativa tomada por los taxistas. "Estupendo, así les vemos las piernas a los taxistas", bromea una de las vecinas, pero también entienden que "el método de protesta es perfectamente válido".

Aunque ya saben el dicho: para gustos, los colores. "Aquí no hay quien mande, cada uno hace lo que quiere. No hay respeto. No me va ver a los taxistas en falda", declara, indignado, otro residente de Las Palmas". Lo que no se puede negar es que la iniciativa de protesta es, al menos, original.