Según los datos de Save the Children la mitad de los niños españoles no pueden celebrar ningún acontecimiento especial. Los niños que vivieron el inicio de la crisis "sienten una enorme tristeza" explica Áurea Ferreres, responsable de Campañas 'Save the children'.

Sólo es la punta del iceber, del estudio se desprenden otras cifras más preocupantes. El 24% de los niños no comen ni frutas ni verduras todos los días. Y el 13% no come pescado o pollo una vez al día.

Cáritas ha multiplicado por tres la ayuda a familias entre 2007 y 2012. Uno de tantos casos, es el de David. Tiene que acudir a la asociación del pato amarillo para poder comer. Sale a coger chatarra con sus hijos y reconocen que han pasado mucha hambre.

Tres de cada diez niños están en riesgo de exclusión social. Y la tasa de pobreza infantil en España, es la octava mayor de Europa. Los casos se multiplican en los comedores sociales. Un 20% de los niños españoles sólo tienen un par de zapatos. Y el mismo porcentaje nunca han estrenado una prenda de vestir.

Desde las ONGS advierten que se está hipotecando el futuro de nuestro país, y que los derechos de los niños hay que protegerlos por encima de todo. Más de 2,8 millones de niños, un tercio de la población, viven en riesgo de pobreza en España