La educadora social y antropóloga Tania Sánchez ha analizado en Más Vale Tarde las últimas actuaciones y decisiones que ha tomado el expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, sobre quien ha remarcado que "hay que focalizar sobre una persona que está tomando decisiones erráticas y mal aconsejado".

Sánchez ha arrancado su intervención recordando que "en política lo único que tienes es la palabra. Y si tú dices que vas a hacer una cosa y luego no la haces y montas esta chirigota, a quien hay que mirar y a quien hay que denigrar es al señor Puigdemont. Que según cree la exdiputada: "Ha perdido la cabeza sinceramente".

La presentadora Marina Valdés ha interpelado a Sánchez recordándola que "dijo que no se iba a dejar detener y que iba a votar en el pleno de investidura". A lo que Sánchez ha respondido: "¿Entonces para que se presenta a las elecciones? Esta es la pregunta, si no te vas a dejar detener cuál es el objetivo de presentarte a las elecciones".

Por último, Tania Sánchez piensa que el proceso que le esperaba a Puigdemont era "sencillo": "Te detienen, vas al TSJ, declaras y no le iban a dejar en prisión, ¿Cómo le van a dejar en prisión con una orden que no está clara? Que si el juez, la amnistía... Me parece que hay que focalizar sobre una persona que está tomando decisiones erráticas y mal aconsejado".