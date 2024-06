Tania Sánchez se ha mostrado muy dura con la actitud mostrada por el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), que ha expulsado del pleno a las diputadas socialistas y miembros de la Mesa de la Cámara Mercedes Garrido y Pilar Costa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil.

Para Sánchez, estas situaciones ocurren "cuando partidos democráticos le otorgan poder a fuerzas que no lo son". "Cuando alguien es presidente de una cámara legislativa tiene la potestad de decidir lo que está dentro o no del reglamento, no para ejercer esa violencia. Pero el PP de Baleares le ha otorgado a este señor la potestad de decidir si estas fotos se pueden exhibir y puede expulsar a personas del pleno", explica.

Sánchez considera "violencia" la actitud de Le Senne, a quien ve como alguien que "no acepta la visión de otro", y cree que "las personas demócratas saben los límites del poder que les otorgan las instituciones", recordando el episodio que vivió Javier Ortega Smith con Eduardo Fernández Rubiño, cuando el concejal de Vox agredió al de Más Madrid: "Se les van las manitas rápido".