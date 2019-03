SIPE: "El Ayuntamiento está echando mierda a todo el mundo"

Alfredo Perdiguero, portavoz del SIPE (Sindicato Independiente de la Policía) ha relatado como la Policía Nacional acudió al Madrid Arena horas antes de que ocurriese el desastre. La Policía acudió para recoger los seis certificados que hacían falta para que diese comienzo el espectáculo.

Faltaba uno de esos seis certificados, el plan de vigilancia, y es, en ese momento, cuando el responsable de la empresa Seguriber les pide que le acompañen al despacho en el interior del recinto. Fue entonces cuando los policías hicieron un reconocimiento, que no era de su competencia. Los agentes se dieron cuenta de que los extintores no estaban en su lugar y que no había Protección Civil en el evento.

Además, se ha conocido que la empresa Seguriber organizó un botellón en el aparcamiento del Madrid Arena, cobrando diez euros a cada vehículo que accedía a él.

Alfredo Perdiguero, portavoz del SIPE, ha insistido en que se tendrán que depurar responsabilidades y ha acusado al Ayuntamiento de "utilizar la técnica del ventilador, está echando mierda para todos lados". "No quiere que el asunto les salpique para nada, ya lo demostraron en la rueda de prensa", ha explicado Perdiguero.