Miguel Ángel Revilla conecta con Más Vale Tarde para hablar sobre las nuevas medidas que ha adoptado el Gobierno, como la de eliminar el IVA de los productos básicos o la del cheque a las familias más desfavorecidas para amortiguar el precio de la cesta de la compra. "Imprescindibles y muy necesarias", opina, ya que es "un momento en el cual la gente lo está pasando muy mal".

Lo que no le ha gustado tanto es la actitud de Georgina Rodríguez, y aprovecha la ocasión para criticarla por regalar a Cristiano Ronaldo en Navidad un Rolls-Royce descapotable valorado en 300.000€: "Me ha parecido pornográfico. Con lo que está pasando la gente, que salgan estas cosas en televisión no es moral. Este tipo de actitudes parecen pornografía de la más dura", concluye su crítica el presidente de Cantabria, que valora positivamente las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.