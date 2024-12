Page bromea sobre la "cacería" a Sánchez: "No sé quién cazará, yo no veo con el ojo derecho y no tengo en la diana a ninguna persona"

El presidente de Castilla-La Mancha niega conspiraciones contra Sánchez y defiende su postura: "Yo no cazo [...] no hice la mili porque me declararon inútil total" y añade que su problema le impide disparar: "Ni aunque quisiera podría apuntar".

El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha señalado este lunes que el Congreso Federal de su partido, celebrado en Sevilla, careció de la autocrítica necesaria para fortalecer la organización. "La autocrítica es esencial para la salud de cualquier sistema", ha afirmado en declaraciones desde Toledo, donde participó en la firma de un programa regional de empleo.

García-Page ha subrayado que esta ausencia de reflexión no es nueva, pues, a su juicio, el partido lleva años sin practicarla de manera adecuada. También ha opinado sobre el tono del cónclave socialista, sugiriendo que "muchos ciudadanos" podrían interpretarlo como victimista y recordó que "se trata de ganar las elecciones en la calle, no en el sótano".

Pese a sus discrepancias con algunos planteamientos del partido, García-Page ha deseado éxito a la nueva Ejecutiva socialista: "Nos interesa que les vaya bien porque en su éxito está el éxito de la mayoría".

Responde a acusaciones de "cacería"

En relación con las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien denunció una "cacería humana" contra Pedro Sánchez, García-Page ha negado ser parte de ninguna conspiración contra el presidente del Gobierno.

"Defiendo la caza porque estamos en una región de caza, pero yo no cazo", ha afirmado, explicando que un problema congénito en su ojo derecho le impide disparar. "No hice la mili, me declararon inútil total para el servicio militar. Y aunque disparara, no tengo en la diana a ninguna persona en concreto", ha añadido en tono irónico, zanjando las especulaciones.