El Ayuntamiento de Madrid ha vivido un pleno de lo más tenso por el 'pelotazo' de las mascarillas de Alberto Luceño y Luis Medina. Una sesión en la que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha argumentado que gracias a aquel contrato, por el que ambos investigados se embolsaron unas comisiones millonarias, también se salvaron vidas.

"¿Por qué nadie está hablando de todas las vidas que hemos salvado? Gracias a aquel maldito contrato, también lo digo", ha aseverado la dirigente de Ciudadanos sobre esa adquisición de material sanitario por parte del Consistorio, que tuvo lugar en lo peor de la primera ola de la pandemia.

Unas palabras a las que Iñaki López ha respondido en Más Vale Tarde, donde ha señalado que "habría que decir que claro, se hubieran salvado todavía más vidas si el material no fuera defectuoso, si no se hubieran gastado comisiones millonarias o si los precios de estos productos no hubieran sido inflados como el currículum vitae".

Con respecto al papel del Ayuntamiento en la presunta estafa, el presentador también se ha preguntado "hasta qué punto justifica la situación de emergencia que se estaba viviendo el que desaparecieran y cayeran todos los controles que había en el gasto público".

"Lo que dice Begoña Villacís es cierto, salvaron vidas: ¿cuántas más se podían haber salvado?", ha insistido. "Si no se inflaran los precios, hubiera habido mascarillas para más gente", ha agregado López, tal y como puedes ver en el vídeo.