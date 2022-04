El fotoperiodista Santi Palacios ha sido uno de los testigos del horror en Bucha. El profesional ha documentado con imágenes los crímenes de las tropas rusas en la ciudad, donde los cadáveres yacen en las aceras y los patios de los domicilios.

Según ha indicado en una entrevista en Más Vale Tarde, los vecinos de la localidad suplicaban que los periodistas fueran testigos de los asesinatos del Kremlin. "Hay una calle que era terrible. Había unos 12 cadáveres consecutivos, aparte de 8 en un patio, que te asomabas a un jardín y veías a otro...". Además, ha respondido a quienes ponen en duda la masacre: "A mujeres en estado de shock que me muestran el cadáver de una persona delante de su casa, que me dicen que conocen a esa persona y que le mataron las tropas rusas no tengo motivos para dudar de ellas, y tengo todos los motivos para dudar de las tropas rusas".

"Creo que aquí tiene que haber una investigación muy seria. Yo soy el primero que me quedo aquí porque hay que hacer muchas entrevistas en profundidad. Pero también creo que a veces damos demasiado valor a las burradas que dice cualquiera que tiene acceso a las redes", ha aseverado el profesional. Puedes escuchar la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.