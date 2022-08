Pese a que el paro ha subido por primera vez en el mes de julio desde 2008 y que hay otros indicadores, como la caída de la industria del automóvil y la venta de coches, Fernando González Urbaneja, periodista y analista económico es optimista.

"Se puede ver la botella medio llena o medio vacía, y yo trataría de verla llena para seguir rellenándola", ha indicado, explicando que los datos que tenemos de empleo "vistos en tendencia son buenos" y tenemos uno de los momentos de mayor empleo en el país, pese a que nos faltan dos millones y medio de empleos para ser una economía en pleno potencial.

Considera además que se está instalando en buena parte de la sociedad una "sensación de pesimismo" que "no nos la merecemos los españoles". Las empresas y directivos han sido capaces de gestionar la pandemia y la recesión bastante bien, y no podemos caer en una oleada de pesimismo otoñal", ha sostenido, recalcando que la economía no es una ciencia lúgubre y apostando por una visión más optimista.

Precisamente, frente a los economistas que ya pronostican una recesión en otoño, y a los que llama "cenizos", la visión de González Urbaneja es la de creer en el progreso y en que "vamos a ir a mejor".