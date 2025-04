El relato de Matías Prats atrapado en un tren en pleno apagón: "No podemos movernos de aquí"

El apagón masivo que ha afectado este lunes a toda la península ha sembrado el caos y el desconcierto, también en el tráfico ferroviario. A muchos pasajeros les ha pillado en tren, con lo se han quedado varados en medio de la nada. Es lo que le ha ocurrido al presentador Matías Prats, que viajaba en un AVE con destino Valencia cuando se ha producido el corte eléctrico.

Él mismo lo contaba desde el interior del convoy: "Este tren ha partido sobre las 11:15 de la mañana desde la estación de Chamartín, un viaje normal, en el AVE, y cuando quedaban aproximadamente 30 minutos para llegar a nuestro destino final, que es Valencia, ha comenzado a disminuir la velocidad hasta quedarse parado", relataba el periodista.

"El maquinista nos acaba de informar de que no llega energía a la catenaria por lo que no podemos movernos de aquí. Ha quitado también las luces para ahorrar batería y esta es nuestra situación a esta hora", señalaba Prats.

Lo mismo han vivido muchos pasajeros por toda España, lo que ha desatado el caos en las estaciones, con verdaderas muchedumbres que se agolpaban allí y se han desalojado las de Sants y Atocha.

Sin circulación ferroviaria

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado de que "no es previsible que se recupere la circulación de trenes de Media y Larga distancia" durante la jornada de este lunes. "Todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo. Trabajamos para que, una vez se recupere el suministro eléctrico, podamos reanudar esos servicios, lo que ya no será posible hoy", ha indicado.

"La razón de que ya no se prevea recuperar los servicios de media y larga distancia, estriba en que tardaremos tiempo en recuperar los sistemas de control, una vez reanudado el suministro eléctrico y reiniciar todos los sistemas que garanticen la seguridad. Además tendremos que reposicionar la mayoría de los trenes", ha explicado el ministro.

"El objetivo es poder prestar el servicio mañana si hoy recuperamos el suministro, por lo que esta noche se priorizará el reposicionamiento de los trenes y el rearme de sistemas sobre las labores de mantenimiento que se realizan en horario nocturno", ha agregado. "Respecto a los servicios de Cercanías el objetivo es recuperarlos en un plazo de dos horas desde que se recupere el suministro eléctrico. Iremos informando", ha añadido Puente en otro mensaje.