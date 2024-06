El Partido Socialista está dispuesto a que el nombre de Begoña Gómez tenga presencia en la campaña de las elecciones europeas de este domingo. En el mitin de cierre de campaña en Fuenlabrada, Madrid, se han repartido pulseras al 'estilo Taylor Swift' en las que se podía leer 'Free Bego'.

"En política todo se valorará si funciona, el 'merchandising' se valorará con los resultados", sostiene Edu Galán en Más Vale Tarde.

Al respecto, indica que "lo más relevante de esto es la resignificación de términos desde lo negativo, como reconvertir 'zurdo' en algo positivo que puede ser interesante".

No obstante, Edu Galán se pregunta "¿de dónde viene 'Free Bego'?", apunta que "una cosa positiva la estás volviendo grotesca" y añade: "Me parece peligroso porque creo en los símbolos y en lo que significan".