Tras una descoordinación judicial, el líder de la 'Mocro Maffia' que amenazó a la heredera de la corona holandesa y que había sido detenido en Marbella el pasado mes de enero se ha fugado. Alfonso Pérez Medina explica en el vídeo sobre estas líneas que, entre los motivos, habría "un exceso de confianza de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional en la Audiencia de Málaga".

Beatriz de Vicente analiza el caso y señala que la decisión de la Audiencia Nacional de no pedir la prisión provisional al criminal por la causa que ellos investigaban "tenía su lógica", si bien asegura que "me llevo un poco las manos a la cabeza" con la decisión de la Audiencia Provincial de Málaga de darle la libertad bajo fianza de 50.000 euros, a pesar del informe de Fiscalía: "Tienes todas las papeletas para que se fugue, pero de 99,9. Lo raro era que no se fugara", afirma.

Elisa Beni, por su parte, va "más allá" y asegura que "esto no es la primera vez que sucede con un mafioso" y defiende que "tal y como está la cuestión de las mafias en España, van a intentar corromper policías, fiscales, alcaldes, concejales o jueces" y que, por ello, reclama que "haya una especie de órgano de Asuntos Internos del Consejo General del Poder Judicial que investigue estos casos, porque creo que hay que investigarlos".