El chef Estrella Michelin, Carlos Maldonado, visita el plató de Más Vale Tarde para cocinar su original receta de la ensaladilla rusa, a la que añade ingredientes tan particulares como los pimientos de piquillo, las aceitunas rellenas o huevos de codorniz.

"Te agradezco enormemente que no le eches guisantes", espeta Iñaki López, que no duda en hacerle esta recomendación al chef Michelin, ya que le "parece una cerdada"; aunque "si resulta que es una tradición familiar de muchas décadas" podría tener un pase. "Pero no le acabo de pillar el gusto, es como si se los echas a la paella", espeta el presentador de Más Vale Tarde. Unas palabras que provocan la risa de su compañero, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.