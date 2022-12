La Oficina Nacional de Estadística británica, ONS, relaciona en un estudio la felicidad con el dinero. Primero es necesario preguntar sobre el significado de felicidad, que para cada persona tiene un sentido diferente, por eso hay que centrarse en las estadísticas.

"El dinero no da la felicidad pero no hay felicidad sin dinero" señala una ciudadana. Otro ciudadano cree que tener problemas económicos no ayuda a ser feliz "si andas con problemas de dinero es muy difícil ser feliz".

No es igual cualquier tipo de riqueza, es decir, la relación entre dinero y felicidad no tiene tanto que ver con tener y acumular sino con el bienestar que nos proporciona, con la tranquilidada que nos da y con la ansiedad que nos quita.

Los estadísticos británicos han dejado una puerta abierta: dicen que es posible que sea la felicidad la que del dinero.