Hoy el 'recetario' de Iñaki López y Cristina Pardo trae aires del norte, pues con los consejos del chef con estrella Michelin Carlos Maldonado, los presentadores de Más Vale Tarde se atreven a cocinar un marmitako.

Como último paso de este guiso de bonito, que Cristina admite que les ha quedado "picante de cojones", los presentadores se disponen a cortar en tacos el pescado que terminará por cocinarse con el calor residual, ya que si no, explica Maldonado, "se pasaría la cocción".

Mientras Cristina parece manejarse relativamente bien con el cuchillo, a Iñaki parece costarle un poco más el corte del bonito, como aprecia Maldonado, que le comenta que "lo has vuelto a matar". "Me siento un poco Jack el Destripador con lo que he hecho", reconoce el presentador.