Ramoncín ha reaccionado en Más Vale Tarde a la nueva huida de Carles Puigdemont tras realizar un discurso ante miles de personas en Barcelona el mismo día que Salvador Illa era investido president de la Generalitat.

El cantante ha destacado que todo lo que ocurre en torno al expresident catalán es "caricaturesco". "Pasan cosas que no son razonables", ha admitido, recordando que Puigdemont señaló que, si no gobernaba en Cataluña, se retiraría, algo que parece que "no tiene intención" de hacer.

En cuanto a quién tiene la responsabilidad de que pudiese volver a fugarse, el artista ha destacado que la Policía catalana es "integral". "No tiene que pedir permiso a nadie", ha asegurado. Por tanto, considera que "toda la responsabilidad" recae sobre los Mossos d'Esquadra. "Basta de atizar a quien no corresponde", ha pedido.