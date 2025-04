Ramoncín explica qué haría si se queda calvo: "Me pondría un injerto, lo tengo clarísimo"

España se ha convertido en el país con más calvos del mundo, con un 44,5% de la población sufriendo de alopecia. Ramoncín, al conocer los datos, no duda en confesar que hará el día que pierda su melena.

España ha alcanzado un triste récord: es el país con más calvos del mundo. Según un estudio, el 44,5% de los españoles sufren de calvicie o caída de pelo, un problema que afecta principalmente a los hombres, sobre todo en países occidentales, donde la genética juega un papel crucial.

Con estos datos en mente, el cantante Ramoncín, no ha dudado en compartir su postura sobre lo que haría en caso de que su cabello comenzara a caer. "Yo tengo aquí mi pelo bien. Y si no tuviera, me haría un injerto, pero vamos, lo tengo clarísimo", confesó el cantante con total seguridad.