Ramoncín denuncia la falta de compasión hacia los desalojados del Instituto B9: "Han olvidado la compasión y la solidaridad"

Badalona vive días de tensión por las protestas enfrentadas sobre los 400 desalojados del Instituto B9. Mientras algunos vecinos piden soluciones de vivienda digna, otros se oponen a su permanencia, y los afectados pasan las noches en la calle.

Las calles de Badalona, Barcelona, continúan siendo escenario de momentos de tensión debido a las manifestaciones celebradas en los últimos días. Por un lado, vecinos que piden una solución digna para los 400 desalojados del Instituto B9. Por otro, personas que no quieren que se queden en el barrio.

El desalojo tuvo lugar el pasado 17 de diciembre y, desde entonces, estas personas viven en la calle. Ante la desesperación, algunos han intentado entrar en otro instituto abandonado de la zona para encontrar un lugar donde poder pasar las gélidas noches.

"Este es un asunto gravísimo que está provocando unas reacciones entre la gente. Han olvidado la compasión y la solidaridad", critica Ramoncín desde Más Vale Tarde. Además, recuerda que todas estas personas llegaron a España buscando un futuro mejor que el que podrían tener en su país de origen.

"Si encontrar un mundo mejor es vivir debajo de un puente, hay algo que no funciona. Deberíamos pensar muy seriamente en abordar los problemas en el lugar de origen. Hay que tener compasión, no se pueden dejar con este frío a esta gente en la calle", reflexiona el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí