La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al agitador de extrema derecha Alvise Pérez por financiación ilegal de su partido para la campaña de la elecciones europeas. Lo hace a partir de la denuncia de un empresario, el CEO del chiringuito financiero Madeira Invest Club, que aporta esclarecedores mensajes con el ahora europarlamentario.

En uno de ellos, que se puede escuchar en el vídeo sobre estas líneas, Alvise alardea de su capacidad para ser "llave de Gobierno"y legislar sobre las criptomonedas en favor del empresario. "Esto es mejor que Muñoz y Jesús Gil acusándose mutuamente", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

Ramón Espinar va un paso más y asegura que "no se puede ser más imbécil": "El tono de la conversación, el análisis político que hace, el comportamiento que transluce. Yo no he visto nada más tonto en política en mi vida", sentencia.