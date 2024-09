La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta Alvise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos. La denuncia, presentada por el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romillo.

No solo eso, sino que Romillo ha remitido al Ministerio Público junto a la denuncia una serie de audios reveladores y todos los mensajes que Alvise Pérez se intercambio con el empresario. Básicamente, en esos escritos se desvela que tenían un acuerdo en el que el agitador le iba a dar visibilidad a través de su comunidad digital a cambio de obtener seguridad financiera para eludir lo que él llama la "persecución del Estado". Por lo tanto, con dichas conversaciones se revela que el objetivo de Alvise Pérez era eludir el control del Tribunal de Cuentas.

Además de esta seguridad financiera, Alvise Pérez también prometió cambios legislativos para echarle una mano al empresario cuando fuera llave del Gobierno de Feijóo y Abascal. Unas palabras que se han revelado en unos audios publicados por 'elDiario.es', en el que se recopila meses de conversaciones a través de diversos canales de mensajerías.

"Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como 'sine qua non' una serie de legislación relativa a Bitcoin. O sea, que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender... Bueno, no sabía si defender tu negocio, defender Bitcoin... No sé cómo hacerlo y, digo, lo voy a hablar antes contigo", expresaba Alvise Pérez en los audios.

La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise

En su escrito presentada por el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romilla, el empresario explica que en 2021 comenzó a asesorar a particulares y empresas como experto en "elusión fiscal", para lo cual puso en marcha la plataforma Madeira Invest Club, que ofrece a los inversores la compra de obras de arte digitales con el compromiso de recomprarlas en un plazo determinado.

El dinero recaudado de este modo, prosigue el escrito, se custodia sin ser fiscalizado ni controlado en un local situado en Madrid y denominado Sentinel, que cuenta con más de 5.000 cajas de seguridad anónimas. Con el dinero recaudado se creó un "entramado de sociedades", relata Romilla, dedicadas a negocios de restauración, autocine, festivales de música o tiendas, mediante las cuales pudo hacer frente a los compromisos de recompra con sus clientes.

Pero recientemente "la situación se hizo insostenible", razón por la cual decidió "ponerse a disposición de las autoridades para colaborar en el caso de que los hechos sean constitutivos de delito". Entre las actividades descritas por Romilla en su escrito figura la entrega el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, de 100.000 euros a Alvise, lo que podría constituir un delito de financiación irregular.