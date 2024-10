El exsecretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, ha reconocido que, tras leer la denuncia que la actriz Elisa Mouliaá ha presentado ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, por agresión sexual , se le ha caído "definitivamente la posibilidad de empatizar con Íñigo".

"A mí la disonancia cognitiva que me genera estar oyendo los tipos penales que le pueden caer a Íñigo Errejón por una agresión sexual me manda al hoyo emocional y me cuesta mucho trabajo hablar de esto", ha comentado Espinar en Más Vale Tarde.

"Hemos sido amigos de chavales y hemos militado juntos. Es una cosa que me genera mucha disonancia cognitiva. No me encaja por nada. Porque no somos eso, o no éramos eso cuando nos conocíamos al menos", ha comentado Espinar visiblemente afectado.

"Hay una cosa que para mí genera un cambio emocional y lo he hablado con mucha gente y es la denuncia de esta mujer (Elisa Mouliaá) y leer el relato de la denuncia, hay mucha gente a la que se nos han caído definitivamente la posibilidad de empatizar con Íñigo", ha asegurado.