Mamen Mendizábal ha visitado el plató de Más Vale Tarde, el programa que hace unos meses pilotaba cada día. Ha acudido para avanzar algunos detalles de su nuevo programa, Encuentros inesperados, y se ha topado con irónicos comentarios de uno de los actuales presentadores, Iñaki López, que codirige el programa junto a Cristina Pardo.

"Has pasado a lo que se llama 'mejor vida', con un programa artesanal y semanal. A mí no me contaste bien las condiciones de este programa, con el trabajo que iba a tener", ha comentado el presentador, que asegura que "no tenía costumbre de trabajar tanto".

Cuando Mendizábal le responde que "el trabajo dignifica", López bromea: "Pues estarán a punto de hacerme santo".