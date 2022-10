Alerta en la familia Pantoja después de conocerse que Kiko Rivera, de 38 años, ha sufrido un ictus. Aunque su mujer, Irene Rosales, ha asegurado ya que está bien después de realizar una visita a su pareja en el hospital. Sobre el estado de salud de Rivera y sobre las consecuencias que tiene este episodio en las turbulentas relaciones que atraviesa toda la familia ha hablado en Más Vale Tarde la periodista Marina Bernal. La primera pregunta, clara: ¿evoluciona favorablemente el paciente?

"Su mujer ha indicado que no se trata de un ictus grave y que su vida está fuera de peligro, pero evidentemente existe un protocolo de actuación en estos casos, en el que el paciente debe estar al menos 72 horas en observación", ha indicado Bernal, que ha añadido, en relación al plano emocional, que, "de momento, la única persona de la familia que se ha acercado, aunque no se ha dejado ver, ha sido su hermana menor, Isa Pantoja".

En relación a su madre, Isabel Pantoja, la periodista ha puntualizado que horas después de conocer la noticia seguía en Cantora, su residencia en Cádiz: "La situación familiar de Kiko Rivera no era precisamente la mejor. Había tenido enfrentamientos mediáticos con discusiones públicas con casi todos los miembros de su familia. Y en la actualidad había un cierto distanciamiento con su madre".

"Su mujer (la de Kiko Rivera) ha dicho que no se espera la visita de Isabel Pantoja madre", ha indicado la periodista, que ha precisado: "No la ha mencionado específicamente, pero sí ha aclarado que toda la familia está informada de la situación y que es recomendable que, en estos momentos, por la situación emocional de Kiko y porque son muy importantes las siguientes horas para la evolución de su estado, no tenga ninguna emoción más fuerte de la cuenta". Por ello, ha concluido, lo más normal es que "Isabel Pantoja no aparezca".

Pero ¿qué ha sucedido para que Rivera haya sufrido un ictus a tan corta edad? Aunque Bernal ha señalado que "el problema económico al que le había llevado ser víctima de adicciones" ha podido ser un factor importante, pero ha recordado que Rivera también ha tenido otros problemas: "Él había hecho público que sufre gota, que padece de diabetes, y que incluso se había sometido a una operación para ponerse una banda gástrica por la que tuvo que volver a pasar por el quirófano".