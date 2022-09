¿Puede soportar España que Rusia corte el gas por completo cuando llegue el invierno? Es la pregunta a la que el periodista económico José María Camarero responde en Más Vale Tarde, donde incide en que es precisamente en invierno "cuando es necesario más gas", ya no solo para la calefacción, sino también para producir electricidad.

El experto explica que "España tiene bastante autonomía energética", por lo que no prevé "tanto un problema de suministro". No obstante, apostilla que esto "no quiere decir que no tengamos que ahorrar", puesto que, si lo hacemos, tendremos más llenas las reservas y también "podemos destinar una parte de ese gas que no consumimos al resto de Europa".

Con respecto a esto último, Camarero matiza que "la conexión gasista que tenemos con el resto de Europa es muy pequeña" y que, "por mucho que la exprimamos" y "por muy solidarios que queramos ser", al no haber más conexiones "sería un derroche ahorrar mucho más como nos quería imponer la Unión Europea", puesto que "no seríamos capaces de destinar todo ese gas al resto de socios que sí lo puedan necesitar".

Así las cosas, el periodista concluye que en España tenemos una "situación mejor" con respecto al suministro, pero insiste: esto "no quiere decir que vivamos en una panacea". Puedes ver su análisis completo sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas.