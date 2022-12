Los cargos del Partido Popular que supuestamente cobraron sobresueldos de la contabilidad B no cometieron delito alguno. Eso es lo que afirma el último informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

Han analizado apuntes de Bárcenas en los que anota pagos a Mariano Rajoy por valor de 25.200 euros, misma cantidad para Ángel Acebes o los 30.000 euros de Javier Arenas. Pero no han tenido tanto en cuenta las cantidades de dinero como la fecha: 2007. "Han transcurrido más de cinco años, por lo que pudiera estar, en caso de haberse cometido, prescrito el posible delito fiscal".

En el caso de los pagos de 2008, donde aparecen cantidades como 27.600 euros a Rajoy, no han prescrito; pero tampoco serían delito porque no superan los 120.000 euros. "La estimación de cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cada uno de los perceptores del ejercicio 2007 y 2008 sería inferior a 120.000 euros".

Rubalcaba ha dicho en las redes sociales que las responsabilidades no prescriben, lo mismo ha repetido la portavoz del PSOE en el Congreso. En los pasillos del Congreso de los Diputados era el tema de conversación. Éste no es el único informe sorprendente en los últimos días. La Fiscalía Anticorrupción ya dijo que no veía indicios de delito.