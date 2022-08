La Guardia Civil no encontró cadmio en la casa del actor Luis Lorenzo, investigado junto a su mujer de la muerte de la tía de esta, María Isabel Asunción, para quedarse con su patrimonio. Sin embargo, sí que encontraron manganeso en varias sustancias (tintes, lacas y productos industriales), uno de los químicos encontrados en alta concentración en el cuerpo de la fallecida y que, además, puede matar perfectamente, asegura a Más Vale Tarde el psiquiatra forense José Cabrera.

Así, el experto señala que la cuestión está en demostrar si se usaron esas sustancias o no. "O fue un accidente, cosa que está prácticamente descartado porque el manganeso no se lo toma uno así porque sí", añade. Por otro lado, Cabrera insiste en que el hecho de que no hayan encontrado cadmio en el citado domicilio no implica ese metal no haya salido de algún lado, pues María Isabel tenía una presencia de cadmio en niveles muy superiores a los normales.

En este sentido, el experto augura la postura a la que se acogerá el abogado de la defensa. "Hay algunos autores que han descubierto que el cadmio puede ser un metal que se acumula a lo largo de la vida y, cuando alguien muere, aumentan los niveles post mortem. Por ahí se va agarrar el abogado de la defensa".