Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga, ha analizado en Más Vale Tarde el duelo de la madre que en un despiste dejó a su hijo de 3 años en el coche para irse a trabajar, olvidándose de dejar al niño en el centro infantil donde acudía por las mañanas y estacionando su vehículo al sol.

"Es el peor tipo de duelo desde muchos tipos de vista. Un porcentaje elevado de padres que pierden a sus hijos no se recuperan nunca, y estamos hablando de un contexto de enfermedad donde puede haber un consuelo a través de determinadas ideas. Ahora estamos hablando de una muerte sorpresiva donde además hay una sensación de autoculpabilización en la que intencionalidad no había, pero no somos clementes con nosotros mismos", ha aseverado la psicóloga.

Según ha indicado, en estas circunstancias, "hasta el 70% de los progenitores no llegan a superar el duelo": "Suelen tener sintomatología muy grave, muy incapacitante para volver a ser feliz. Uno de los factores protectores es que tenga otros hijos, que lo desconocemos", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que a pesar de que el ser humano tiene una capacidad de resiliencia brutal, "esto va tan en contra de lo que hemos interiorizado desde niños que nadie te prepara para ello, en ningún momento hay esa idea de que pueda pasar".