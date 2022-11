La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha explicado en Más Vale Tarde cómo puede penarse difundir noticias falsas después de que se haya dado la primera condena en España por difundir 'fake news' con base de delito de odio.

"La condena es por delito de odio, la novedad es que sea por una fake new", ha explicado De Vicente, que ha asegurado que "la fake new como tal no tiene un tipo penal en el Código Penal". En este sentido, ha asegurado que las fake news tienen poco recorrido. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.