"La factura de la luz va a ser más cara este año que la del año pasado, cuando ya empezaban a subir los precios", advierte José María Camarero, que no descarta que esta se duplique. Ante la posibilidad de que llegue incluso a triplicarse, el periodista económico apunta en Más Vale Tarde que "depende de cómo evolucionen los precios en las próximas semanas".

El precio del gas, explica, es hoy "el doble" que el que teníamos a finales del año pasado. No obstante, recuerda la anunciada rebaja del IVA del gas y que la tarifa regulada del gas también está topada: "No quiere decir que vaya a bajar el gas, sino que no va a subir tanto como podría subir sin estas medidas", aclara. A su juicio, podemos contar con que "vamos a tener un invierno con precios muy altos que pueden por lo menos duplicarse". Puedes ver su explicación en el vídeo sobre estas líneas.