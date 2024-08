MVT en Acción ha acudido al Medusa Festivalpara grabar una noche en el festival y la cantidad de droga que se consume y se mueve dentro del recinto. Una compañera de Más Vale Tarde ha entrevistado a uno de los jóvenes que han acudido y le ha preguntado que si había traído algo para consumir.

Ante la pregunta, el joven ha contestado que "ha traído su consumo propio" y que llevaba "éxtasis, speed y pastillas". Aunque no es el único que ha entrado al Medusa con estupefacientes.

Otro de los asistentes ha contestado a la pregunta de nuestra compañera: "Un poquito de farlopa, un poquito de María, un poquito de todo". Además, ha agregado que todas esas sustancias se las toma a lo largo del día y no todo de golpe, ya que "si me lo tomo ahora, posiblemente no me levante nunca más".