Un cura de Málaga ha sido detenido esta semana por quebrantar una orden de alejamiento tras la denuncia interpuesta por una mujer que dice haber convivido con él siendo ambos pareja. Esta noticia llega después de que saltara la noticia del caso del sacerdote Francisco Javier Cuenca, también de Málaga, fue llevado preso por abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres. En este contexto, el arzobispo de Málaga está teniendo que dar muchas explicaciones ante los escándalos.

Lo último que ha declarado en el arzobispo de Málaga sobre el acoso del cura detenido es que no intervinieron porque era un tema personal entre dos adultos pero el cura no puede tener pareja tal y como ha señalado Cristina Pardo en Más Vale Tarde a Jesús Bastante, periodista de Religión Digital. Pardo de forma irónica preguntó al experto como no intervinieron si los curas no pueden tener pareja. Ante la pregunta Bastante el periodista de religión ha explicado que no es habitual que los curas tengan pareja y señala que ahora, por mantener los números, se relajan los requisitos para acceder a una congregación.

Iñaki López también ha comentado al invitado que el Papa está planteando muchos cambios en la iglesia como el voto a las mujeres. Ahí, López ha preguntado si también se va a plantear para que los curas tengan pareja y si "cree que ha llegado al fin del celibato en la iglesia". Ante lo que Jesús Bastante ha subrayado que "el problema no es el celibato, el problema es plantear el sacerdocio como una especie de superhéroes, por encima del bien y del mal y que si sucede cualquier problema, lo primero es proteger a los curas en vez de las víctimas".

"El obispo, en la multitud de comunicados que ha hecho la diócesis en esta última semana, se refiere al sacerdote, nunca habla de las víctimas, nunca habla de las mujeres como si no fueran parte de la iglesia", ha señalado el periodista. "Todas esas mujeres son feligresas, son igual de iglesia que el cura" recuerda bastante. "Siguen con esa sensación de que la iglesia es el hombre y que la jerarquía es la que manda", continúa. Según el experto la solución "sería dar voz y dar palabra a todos en la iglesia por igual a los que son creyentes".